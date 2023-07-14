В Новороссийске будут судить банду за хищение 26 млн рублей, обещая выплаты 365% годовых

В Октябрьский районный суд Новороссийска направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении пяти местных жителей. Они обещали инвесторам получение прибыли в размере 365% годовых, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые создали в 2016 году ООО «Прогресс Инвест», которое работало до 2019 года по принципу «финансовой пирамиды». Мошенники привлекали деньги людей под видом инвестиционной деятельности, обещая выплату 365% годовых. Таким способом они похитили у 120 жителей Краснодарского края и Кемеровской области 26 млн руб.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Движимое и недвижимое имущество членов преступной группы арестовали. Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Татьяна Ручкина

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