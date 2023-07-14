В Ярославле ищут подрядчика для ремонта Мукомольного переулка и путепровода «Молот»

В Ярославле объявлены торги по определению подрядчика, который займется ремонтом 8 муниципальных дорог. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На аукцион выставлены три лота общей стоимостью 154,8 млн руб. Победитель торгов будет определен 20 июля. Предполагается провести ремонт улиц Хуторская, Титова, Лисицына, Кудрявцева, Мукомольного и Гагаринского переулков, проезда Ушакова, а также путепровода у станции «Молот».

Ремонтировать дороги будут с момента подписания контракта, срок окончания работа также определен — май 2024 года. Но ранее в мэрии заявляли, что работы планируется выполнить опережающими темпами в 2023 году.

Андрей Иванов