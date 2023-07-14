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Глава Кубани осмотрит пострадавшие от потопа поселки Туапсинского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверит ход восстановительных работ в поселках Туапсинского района, пострадавших от наводнения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В муниципалитет также направились заместители губернатора и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Как сообщает пресс-служба администрации региона, глава Кубани на месте проведет совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Сильный ливень подтопил жилые дома, социальные и объекты коммунальной инфраструктуры. Несколько человек погибли, их смыло потоками воды. В муниципалитете действует режим ЧС.

Татьяна Ручкина

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