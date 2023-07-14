В Сочи владельцам пострадавших от стихии машин выплатят по 100 тысяч рублей

По инициативе мэра Сочи Алексея Копайгородского социально нуждающимся категориям владельцев машин, пострадавших от ЧС в Хостинском районе, выплатят по 100 тыс. руб. компенсации. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Деньги направят из благотворительного фонда. Их получат жители города, официально попадающие под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющие постоянную регистрацию в Сочи.

Заявление на единовременную выплату могут подать малообеспеченные семьи, инвалиды и семьи категории «трудная жизненная ситуация». Документы будут принимать в администрации Хостинского внутригородского района, каб. №20.

В ночь с 8 на 9 июля в Хостинском районе Сочи пострадали дома и дороги. На улице Ручей Видный потоками воды снесло десять автомобилей.

Татьяна Ручкина

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