Главным тренером красноярского «Енисея» назначен Эдуард Штрейнбрехер

За двое суток до старта российской футбольной Первой лиги в красноярском «Енисее» назначен новый главный тренер. Пост наставника команды занял Эдуард Штрейнбрехер, который с 2022 года работает в тренерском штабе «Енисея».

«Болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016 возглавил основную команду»,- говорится о биографии господина Штрейнбрехера на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Как писал «Ъ-Сибирь», 13 июля сообщил о своей отставке предшественник Эдуарда Штрейнбрехера Алексей Ивахов. Это решение он связал с переговорами клуба с неназванным китайским инвестором.

16 июля «Енисей» проведет первый матч нового чемпионата с краснодарской «Кубанью».

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Валерий Лавский