Присяжные огласили вердикт жителю Тимашевска, выдавшему убийство ребенка за несчастный случай

В Краснодаре присяжные огласили вердикт жителю Тимашевска, который пытался выдать убийство шестилетнего сына своей супруги за несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю и объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Максим Маренин жил со своей супругой, ее сыном и общим годовалым ребенком в одном из домов садового товарищества «Строитель» в Тимашевске. Вечером 24 ноября 2021 года он остался с детьми, пока супруга была на работе. После малозначительного повода мужчина толкнул ребенка, отчего тот заплакал. Разозлившись из-за этого, мужчина зажал рукой нос и рот мальчика, и ребенок задохнулся.

Чтобы отвести от себя подозрение, мужчина повез мальчика в больницу и сказал врачам, что ребенок упал с лестницы и ударился головой. Отчим изначально пытался выставить убийство как несчастный случай. Однако криминалисты и врачи опровергли эту версию и установили его причастность к смерти ребенка. В ходе следствия было установлено, что мужчина систематически применял к мальчику физическую силу и запугивал его.

На мужчину завели уголовное дело об убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и его истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). В новом слушании присяжные единогласно признали Маренина виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных суд постановит приговор.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram