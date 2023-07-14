В больнице под Воронежем скончался инспектор ДПС, сбитый автобусом с отказавшими тормозами

Инспектор дорожно-патрульной службы, пострадавший 11 июля в ДТП с автобусом в Семилукском районе Воронежской области, скончался в больнице. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном департаменте здравоохранения 14 июля.

По предварительным данным, 32-летний местный житель управлял «ПАЗом» (маршрут №102). У автобуса отказали тормоза. Уходя от столкновения с другим транспортом, водитель сбил инспектора ДПС, «обеспечивающего безопасность дорожного движения», а затем столкнулся с автомобилем Nissan.

Алина Морозова

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