Жителей просят не волноваться из-за полетов истребителя над центром Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде проходит тренировка летчиков перед авиашоу, которое должно состояться 15 июля над местом слияния Волги и Оки. Сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ отрабатывает фигуры высшего пилотажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области просит граждан не волноваться из-за появления военного самолета над центром города.

Авиашоу запланировал аэропорт Стригино (Чкалов) в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса. Он был выполнен по маршруту Москва — Нижний Новгород. Как сообщал «Ъ-Приволжье», 15 июля выступит пилотажная группа «Русь», чемпионка мира, мастер спорта Светлана Капанина и парашютисты ДОСААФ.

Андрей Репин