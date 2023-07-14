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Жителей просят не волноваться из-за полетов истребителя над центром Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде проходит тренировка летчиков перед авиашоу, которое должно состояться 15 июля над местом слияния Волги и Оки. Сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ отрабатывает фигуры высшего пилотажа.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области просит граждан не волноваться из-за появления военного самолета над центром города.

Авиашоу запланировал аэропорт Стригино (Чкалов) в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса. Он был выполнен по маршруту Москва — Нижний Новгород. Как сообщал «Ъ-Приволжье», 15 июля выступит пилотажная группа «Русь», чемпионка мира, мастер спорта Светлана Капанина и парашютисты ДОСААФ.

Андрей Репин

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