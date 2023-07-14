Кристиан Рамирес перешел из ФК «Краснодар» в венгерский «Ференцварош»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ференцварош» согласовали все детали трансфера защитника Кристиана Рамиреса. Теперь футболист продолжит карьеру в Венгрии, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист родился в 1994 году в Санто-Доминго (Эквадор). Он вопитанник эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». В начале 2015 года Кристиан Рамирес на правах аренды перешел в венгерский «Ференцварош» и в его составе выиграл Кубок лиги. Позже он подписал с клубом контракт.

В середине декабря 2016 года Кристиан Рамирес перешел в ФК «Краснодар» и начал выступал за клуб с начала 2017 года. Он сыграл за команду 187 матчей (это 6-й показатель в истории клуба), забил три гола и отдал 14 результативных передач.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram