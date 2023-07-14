Со стороны Украины по Белгородской области за сутки выпущено 94 различных снаряда

За 13 июля по Белгородской области выпущено 94 разлчиных снаряда — артиллерийских минометных, боеприпасы для гранатомета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе зафиксировано 43 прилета. По селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 12, по селу Нехотеевка – девять, по хутору Валковский — шесть минометных. В хуторе в результате двух прямых попаданий пробита кровля, посечен забор и выбиты окна в жилом доме, также повреждена линия электропередачи. Кроме того, в селе Красный Хутор противник с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас для гранатомета. Пострадавших нет.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 22 прилета. По селу Мокрая Орловка выпущено 12 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — десять. В Сподарюшине в жилом доме повреждена кровля и посечен забор. Пострадавших нет.

В Шебекинском горокруге зафиксировано 16 прилетов. По хутору Марьино выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — пять, по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — три. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе по обстрел попала окраина села Богун-Городок — выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка – зафиксировано четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса для гранатомета. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях на 506-й день спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте