В Туапсинском районе восстановили электроснабжение после потопа

Электроснабжение в Туапсинском районе, прерванное из-за наводнения, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

По данным на 9 часов 14 июля, в муниципалитете не осталось подтопленных приусадебных участков, частных домов и социально-значимых объектов. В воде остается один подвал многоквартирного дома.

На месте работают аэромобильная группировка и оперативные группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, а также администрации муниципалитета. 30 групп проводят обследование территорий для установления ущерба. Ситуацию также мониторят с помощью беспилотников МЧС. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекается 1509 человек и 163 единицы техники.

12 июля в Туапсинском районе из-за обильных осадков произошло наводнение. Всего пострадали 11 поселений, в них повредились дома, дороги и инфраструктура. В результате потопа погибли несколько человек.

Татьяна Ручкина

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