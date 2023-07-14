Мэр Новоуральска призвал не поддаваться панике из-за ЧП на Уральском электрохимкомбинате

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал не поддаваться панике из-за инцидента на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Напомним, утром на предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новоуральск

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Новоуральск

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обращаюсь к новоуральцам с просьбой не поддаваться панике, не распространять сообщения через мессенджеры. Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем»,— написал глава города во «ВКонтакте».

Напомним, в результате инцидента пострадал один человек. В УЭХК заявили, что опасности для жителей Новоуральска и работников предприятия нет, поскольку активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте