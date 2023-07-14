В Краснодаре капитально отремонтировали более половины многоэтажек из списка этого года

В Краснодаре провели капремонт в 232 из 400 многоквартирных домов из списка этого года. В некоторых из них провели сразу несколько работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Всего в городе отремонтировали 156 крыш, 84 фасада и 43 внутридомовых инженерных систем. В 22 домах заменили 82 лифта.

Сейчас в ремонте находятся 130 домов. Всего до конца года в многоэтажках проведут более 500 видов работ по региональной программе. На них из фонда капремонта направили около 2,5 млрд руб.

В 2022 году в Краснодарском крае капитально отремонтировали более 660 домов, в которых живет около 70 тыс. человек. В этом году в регионе планируют провести работы более чем в 1 тыс. домов.

Татьяна Ручкина

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