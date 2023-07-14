Более 70% жителей Екатеринбурга поддержали идею пересадить чиновников на российские автомобили

Почти 75% опрошенных жителей Екатеринбурга поддержали идею пересадить депутатов и чиновников на отечественные автомобили. При этом, согласно исследованию сервиса Superjob, данную идею не поддерживают всего 11% горожан.

Чаще всего же инициативу поддерживают уральцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (83%). При этом граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше.

Ранее с инициативой обязать чиновников всех уровней, а заодно и депутатов ездить на отечественных автомобилях выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение поддержал и заявил о готовности Минфина «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей».

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