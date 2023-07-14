Часть пострадавших от обстрелов белгородцев начинают получать выплаты из «внебюджетных источников»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что с 14 июля начинаются выплаты пострадавшим в результате обстрелов со стороны Украины жителям Шебекинского городского округа, которым по закону не положены единовременные дотации от государства в 10 и 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников,- заявил губернатор. - Занимаются проверкой достоверности предоставляемых данных органы местного самоуправления. Они проверяют, есть ли, например, трудовые взаимоотношения, заключенные между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление. Есть ли у этого человека договор аренды на проживание в съемном жилье и другие моменты, которые могут быть обоснованием. Вся необходимая информация будет находиться в органах местного самоуправления».

Накануне министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова рассказала, что к началу уходящей недели практически завершено перечисление единовременных выплат по 10 тыс. руб. тем, кто зарегистрирован в наиболее пострадавших от обстрелов районах. Эти средства получили 59 тыс. жителей Шебекинского округа. Выплаты в 50 тыс. руб., полагающиеся за частичную утрату имущества, направили 52 тыс. шебекинцев. При этом власти искали возможность поддержать жителей округа, которые не зарегистрированы в местных населенных пунктах. Речь шла примерно о 2,5 тыс. граждан.

В начале июня Шебекинский округ подвергался массированным обстрелам ВСУ, которые привели к массовой эвакуации. К середине прошлого месяца в 40-тысячном Шебекино оставалось менее 3 тыс. человек, остальные разместились в ПВР или у родственников. На тот момент в городе повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. В данный момент 28 строительных организаций ведут в городе работы на 110 объектах, а в 151 частном доме и в 13 многоквартирных домах уже закрыт тепловой контур. Ранее господин Гладков оценил стоимость восстановления жилья, коммерческих и социальных объектов в 20 млрд руб.

Когда белгородские власти планируют возвращать шебекинцев домой, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий