Пять из семи открытых в Петербурге БЦ остаются пустыми

В Санкт-Петербурге пять из семи открытых в первом полугодии 2023 года бизнес-центров остаются пустыми. Об этом сообщила директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.

«Рынок пополнился семью зданиями. Прибавилось 58 тыс. кв. м. Это 38% от заявленного объема. При этом здания выходят на рынок пустыми. Они в переговорах, но контракты не подписаны. Boiler House, "Обводный двор", "Георг Ландрин", "Сенатор" на Медиков и Миллионной пока без арендаторов»,— цитирует госпожу Волошенко ТАСС.

По словам представителя NF Group, с начала года в Петербурге открылись четыре комплекса сети «Сенатор», а также уже упомянутые выше БЦ «Георг Ландрин», «Обводный двор» и Boiler House.

До конца года в Петербурге намерены открыть еще шесть новых бизнес-центров. Речь, в частности, идет о БЦ «М22», «Шанс», «Тесла», «Авангард», вторая очередь «Атлас Сити» и Jakov Chernihov, уточнила госпожа Волошенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общий объем продаж объектов недвижимости в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2023 года достиг 5,3 млрд рублей. Это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года

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