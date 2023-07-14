В Каменске-Уральском простятся с охранником ЧОПа, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб 42-летний мобилизованный из Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуард Яшкин. Об этом пишет портал Е1.ru со ссылкой на администрацию города. 4 мая во время боев на Авдеевском направлении минометный расчет уральца попал под обстрел. В результате мужчина погиб от тяжелых ранений.

Эдуард Яшкин окончил школу №38, а также посещал военно-патриотический клуб «Пограничник». Участник боевых действий. До частичной мобилизации работал охранником ЧОПа.

Прощание с уральцем состоится 17 июля на Аллее славы в Каменске-Уральском. Его похоронят Аллее героев Волковского кладбища.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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