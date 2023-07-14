Пожар в свердловском селе Шайдуриха полностью потушен

Спасатели полностью потушили крупный пожар в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Проливка и разборка сгоревших конструкций завершены. При этом силы и средства остаются на месте для окарауливания территории.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля, а на следующий день его площадь достигла 4,1 тыс. кв. м. Огонь повредил 41 строение. Из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди (жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей). Остальная сгоревшая недвижимость — дачи и другие строения. Во время тушения пожара было обнаружено тело пенсионерки.

Следователями возбуждено два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и о халатности, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Подробнее о пожаре в селе — в материале «Ъ-Урал» «Шайдуриха погорела».

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