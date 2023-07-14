Руководитель Росимущества в Прикамье стала зампредседателя совета директоров СМЗ

На днях совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» избрал руководство. Председателем этого органа управления избран заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислав Демидов. Его заместителем в совете выбрана руководитель теруправления Росимущества в Пермском крае Елена Миронова. Она возглавила также комитет совета директоров по аудиту.

Напомним, состав совета директоров СМЗ обновился в январе этого года по итогам внеочередного собрания акционеров завода, которое прошло после того, как суд удовлетворил заявление Росимущества об обязании завода организовать это мероприятие. Ранее ведомство получило в собственность 89,4% акций предприятия, которые были изъяты у группы основных акционеров по решению суда.