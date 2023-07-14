Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пенсионерки во время пожара в свердловской Шайдурихе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели пенсионерки в селе Шайдуриха (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, вечером 12 июля там начался крупный пожар, а на следующий день в ходе тушения огня спасатели обнаружили тело женщины. Впоследствии было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела силовики установили обстоятельства, указывающие на то, что пожар в селе мог возникнуть в результате непринятия необходимых мер по предотвращению распространения огня. В результате было возбуждено второе дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель человека).

Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину представит и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Напомним, в результате пожара в селе Шайдуриха сгорели более 40 домов, дач и других строений в селе Шайдуриха. Площадь пожара достигала 4,1 тыс. кв. м. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что сгоревшие дома будут восстановлены. В селе начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта, где будет указана информация, необходимая для оказания помощи: количество членов каждой семьи, их потребности и список потерянных в огне вещей.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ-Урал» «Шайдуриха погорела».

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