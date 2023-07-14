В Абинске произошел крупный пожар на деревообрабатывающем комбинате

Ночью в Абинске вспыхнул огонь на деревообрабатывающем комбинате. В итоге площадь пожара составила 250 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании по улице Вокзальная спасателям поступило в 21:35. Через восемь минут на место прибыли первые подразделения пожарных. В 21:45 возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м, а в 01:19 — ликвидировать последствия.

Как сообщает МЧС, пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара было привлечено 26 человек и 11 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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