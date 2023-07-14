Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о подрыве мопеда во дворе многоэтажки Крыма

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство в Крыму после подрыва мопеда во дворе многоэтажки и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

12 июля у седьмого подъезда многоэтажки на улице Земская, 18 в Феодосии сдетонировало взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. Ранения получили две проходящие мимо женщины. Их госпитализировали с травмами в больницу.

Следственные органы СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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