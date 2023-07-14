Для спасения Алены Овчаренко не хватает 738 263 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Алене по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Организацией его подбора и активации, доставки трансплантата занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора и активации неродственного донора из-за рубежа, доставки трансплантата 3 681 263 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 2,6 млн руб. Телезрители ГТРК «Владивосток» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 738 263 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алену Овчаренко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет тети Алены — Маргариты Сергеевны Абакумовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).