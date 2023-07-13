Главные новости за 13 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого.

Обвиняемый рассказал, как убивал Ржицкого: сначала он выстрелил ему в спину, но тот попытался обернуться, чтобы рассмотреть нападавшего,— тогда киллер нажал на курок еще трижды.

Кроме того, Денисенко заявил, что не сотрудничал с украинскими спецслужбами.

В Туапсинском районе в салоне машины и на берегу моря нашли тела еще двух мужчин, погибших в результате наводнения. Общее количество жертв стихии выросло до четырех человек.

Оперштаб утром 13 июля сообщил, что в Туапсинском районе откачали всю воду, хлынувшую во время наводнения.

Власти Краснодара решили в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ростовской фирмой на отлов бродячих собак из-за того, что исполнитель не в полной мере выполняет условия соглашения.

В Сочи начали проверку по факту беспорядков, которые устроил неизвестный мужчина в одном из ресторанов сети быстрого питания «Бургер Кинг» на улице Навагинской.

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