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В Ярославской области выросло число ночующих туристов

За шесть месяцев 2023 года в Ярославской области число ночующих туристов увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 676 тыс. человек. Об этом сообщает правительство Ярославской области, которое подвело предварительные итоги развития туристической сферы региона. На 8% (до 1,3 млн) увеличилось и число ночевок туристов.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Все больше туристов остаются в нашем регионе с ночевкой и выбирают для этого не только крупные города, но и районы. При этом до сих пор в регионе сохраняется проблема с нехваткой мест размещения. По-простому, не всем, кто к нам приезжает в сезон, удается найти себе место для ночевки. Для решения этой проблемы участвуем в нацпроектах и госпрограммах, привлекаем инвесторов, предоставляем региональные меры поддержки. Одна из последних инициатив — 50-процентный кешбэк на строительство гостиниц, музеев, кафе в тех районах региона, где сейчас этих объектов не хватает. У нас есть все возможности, чтобы рост турпотока продолжался дальше, наращивал темпы, и чтобы мы принимали не 8 млн гостей, а 80»,— прокомментировал данные губернатор Михаил Евраев.

По данным правительства области, лучшую динамику по количеству ночующих туристов показал Брейтовский район. Он принял участие в программе субсидирования быстровозводимых модульных отелей в рамках реализации областным правительством нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На 9% увеличилось в регионе по итогам первого полугодия и количество посещений гостями музеев и других объектов туристического показа. Оно составило 2,75 млн раз, уточнили в правительстве области.

«Уверен, что эта тенденция будет продолжена. В Ярославской области для развития отрасли задействован целый спектр инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также госпрограммы с участием министерств РФ и Банка России. Представители турсферы могут получить льготные кредиты, обнуление НДС для гостиниц, действует антикризисная программа Корпорации МСП и Банка России и многое другое»,— отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Антон Голицын

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