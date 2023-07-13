В Ярославской области еще два бизнесмена получат гранты «Агростартап»

Еще два предпринимателя из Ярославской области получат гранты «Агростартап». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картофель

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Картофель

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Всего в регионе гранты «Агростартап» получили шесть бизнесменов, на последнем заседании конкурсной комиссии, которой прошло в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка, назвали двух последних грантополучателей. Победителями стали Александр Толстунов из Переславского городского округа и Юлия Киселева из Тутаевского района.

«Гранты в этом году получили шесть предпринимателей. Объем поддержки составил более 20 млн рублей. Благодаря выданным средствам они смогут развить свой агробизнес или начать новый проект. Регион получает комплексный эффект – налоги, рабочие места, это означает социально-экономическое развитие территорий. Ну и главное, что на полках магазинов появятся новые товары с надписью «Ярославский продукт»,— отметил губернатор Михаил Евраев.

Фермер Александр Трясунов разводит картофель под Переславлем. Грант в 1,8 млн руб. он потратит на приобретение новой техники и оборудования для своего хозяйства. Юлия Киселева на деньги «Агростартапа» займется разведением улиток. На эти цели ей выделили 4,8 млн руб.

Грант «Агростартап» выделяется в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который на территории региона активно реализуется областным правительством. Департамент АПК и потребительство рынка Ярославской области проводит для фермеров консультации, осуществляет постоянный контроль за расходованием средств гранта, а также следит за исполнением бизнес-планов.

Андрей Иванов