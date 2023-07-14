Мэрия Воронежа начала искать подрядчика для разработки проекта по сохранению дома Клочкова

Администрация Воронежа объявила о старте торгов по поиску подрядчика для разработки научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия на улице Никитинской, 50в. Речь идет о здании, известном как «Дом Клочковых, где бывал Бунаков».

На разработку проекта было выделено 2,8 млн руб. Из данных госзакупок следует, что в лот также включены аналогичные работы по «Домуврача А.К. Тобина» на Карла Маркса, 40).

Проекты сохранения объектов должны включать в себя научные исследования, эскизы внешнего вида зданий и «комплекс противоаварийных мероприятий», который должен провести новый собственник домов.

Заявки принимаются до 19 июля. Подведение итогов запланировано 21 июля.

В начале июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы воронежцев на состояние дома Клочковых и потребовал от руководителя регионального управления ведомства Кирилла Левита представить доклад о промежуточных результатах проверки.

В 2020 году историческое здание было практически полностью разрушено из-за пожара. Ранее его хотели продать для реставрации и последующего использования с учетом всех имеющихся для таких объектов ограничений. Начальная цена части дома площадью 645,5 кв. м и прилегающего к нему участка в 472 кв. м составляла 13,3 млн руб. Однако на торги заявился лишь один участник — ООО «СКС-Лада», и процедура не состоялась.

После разработки и согласования научно-проектной документации на основе конкурса власти выберут нового собственника исторического здания, который должен будет купить его у муниципалитета и восстановить в соответствии с проектом.

О том, кто и зачем покупает исторические дома в Воронеже, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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