В Крымском районе собрали первый урожай голубики

В Крымском районе на самой большой плантации на Кубани собрали первый, технический урожай. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся Фото: Telegram-канал главы Крымского района Сергея Леся

Площадь угодий компании «Колос Кубани» под ягоду достигает 80 га. Для выращивания голубики были закуплены двухлетние саженцы девяти сортов.

«Даже сейчас ягоды уродилось достаточно, что говорит о должном уходе и внимании со стороны агрономов»,— отметил господин Лесь.

Сбор ягод проводят вручную, поскольку уборка с помощью технических средств снижает качество урожая.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram