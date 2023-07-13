РЖД оштрафовали за травму работника на путях на Тихорецком участке

ОАО «РЖД» оштрафовали на 115 тыс. руб. за нарушения требований трудоохранного законодательства, в результате которого был травмирован сотрудник организации на Тихорецком участке вагонного депо «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел в мае текущего года. Проверка показала, что работника не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также с ним не провели инструктаж о поведении на рабочем месте.

По факту нарушений были возбуждены административные дела по ч. 1, 4 ст. 5.27.1 (нарушение требований охраны труда) и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового кодекса).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram