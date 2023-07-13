«Яндекс Погода»: 14 июля в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +26°

В пятницу, 14 июля, в Черноземье прогнозируется преимущественно дождливая погода. Среднесуточная температура в регионах составит +23°…+26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Прохладнее всего будет в Белгородской и Курской областях, где воздух прогреется до +23°. В обоих регионах пройдут дожди.

Также осадки ожидаются в Липецкой и Воронежской областях — при температуре +25°…+26°.

Наиболее благоприятная погода прогнозируется в Орловской и Тамбовской областях, которые обойдут дожди. В регионах будет облачно с прояснениями при температуре +25°…+26°.

Алина Морозова

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