«Яндекс Погода»: 14 июля в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +26°

В пятницу, 14 июля, в Черноземье прогнозируется преимущественно дождливая погода. Среднесуточная температура в регионах составит +23°…+26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Прохладнее всего будет в Белгородской и Курской областях, где воздух прогреется до +23°. В обоих регионах пройдут дожди.
Также осадки ожидаются в Липецкой и Воронежской областях — при температуре +25°…+26°.
Наиболее благоприятная погода прогнозируется в Орловской и Тамбовской областях, которые обойдут дожди. В регионах будет облачно с прояснениями при температуре +25°…+26°.