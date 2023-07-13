Липецкие власти начали искать перевозчиков на муниципальные маршруты за почти 142 млн рублей

Департамент транспорта Липецка объявил пять аукционов «в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Общая начальная цена контрактов составляет 142,5 млн руб. За эти средства власти хотят найти перевозчиков для обслуживания 19 муниципальных маршрутов.

Четыре аукциона на 42,1 млн, 35,7 млн, 33,4 млн и 17,1 млн руб. направлены на поиск подрядчика для обслуживания 18 автобусных направлений. В каждом лоте по четыре-пять маршрутов. Срок исполнения всех контрактов с 1 августа 2023 года по 31 марта 2024 года.

Еще одни торги на 14,1 млн руб. объявлены для поиска перевозчика на один трамвайный маршрут, который нужно обслуживать с 1 по 31 августа 2023 года.

Заявки на все пять аукционов принимаются до 18 июля. Подведение итогов запланировано на 20 июля.

В прошлом году мэрия Липецка выделила на годовую работу 59 маршрутов 164 млн руб. На часть маршрутов никто не заявился, на некоторых участники сбрасывали стоимость до 1 руб., сэкономив властям почти 35 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сторговались».

Алина Морозова

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