В Славянске-на-Кубани в суд направили дело бывшего бухгалтера налоговой службы о хищении бюджетных денег

В Славянске-на-Кубани в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего бухгалтера межрайонной инспекции ФНС по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, злоумышленница причастна к пяти эпизодам преступления. В период с 9 марта 2021 года по 21 января 2022 года женщина вносила ложные сведения в документы о кассовом расходе, в результате чего присвоила 4 млн руб. бюджетных денег.

«Кроме того, присвоила более 50 тыс. руб., переданных ей работниками Инспекции для внесения в кассу, как ошибочно начисленные»,— говорится в сообщении.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 с. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное лицом с использованием служебного положения). В случае доказательства вины подозреваемой в суде ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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