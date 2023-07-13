В Ярославской области почти в два раза выросло число ДТП с автобусами

В Ярославской области за полгода произошло 81 ДТП с участием автобусов, что на 35 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистику происшествий за 2023 год представили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В ГИБДД сообщили, что в этом году в ДТП с общественным транспортом 2 человека погибли и 106 граждан пострадали. В 2022 году за первые шесть месяцев — 4 человека скончались и 62 пострадали.

В этом году самым распространенным видом ДТП (50 случаев из 81) с участием автобусов стало падение пассажиров. В ГИБДД проанализировали статистику и сделали выводы, что послужило причиной падений.

«Установлено, что сопутствующей причиной падения пассажиров в автобусе чаще всего является поведение самих пассажиров, которые едут в расслабленном состоянии, забывая про собственную безопасность: не держатся за поручни, спинки сидений, разговаривают по телефону»,— резюмировали в ярославской Госавтоинспекции.

Алла Чижова