В Воронеже дошло до суда дело об обмане клиентов незаконного медицинского центра

Центральный райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) против шести участников организованной преступной группы, которые навязали медицинские услуги примерно 100 людям. Обвинительное заключение утвердила прокуратура, сообщили в областном ведомстве.

Имена фигурантов не раскрываются.

По версии следствия, в октябре 2018 года в Воронеже на Фридриха Энгельса, 33д открылся новый медицинский центр «Импульсмед», который предлагал гражданам «широкий спектр медицинских услуг». В их числе — внутривенное лазерное очищение крови, постановка пиявок, ультразвуковое лечение кожи, различные виды массажей.

Для привлечения клиентов «активно работал» колл-центр, сотрудники которого обзванивали жителей города и приглашали на бесплатное обследование, проводившееся с использованием аппарата УЗИ. «Всем обратившимся гражданам сообщалось, что у них выявлены серьезные заболевания, требующие незамедлительного медицинского вмешательства специалистов центра, в противном случае они могут привести к летальному исходу. Не давая клиентам возможности опомниться, в тот же день с ними заключались договоры на оказание медицинских услуг, цена которых составляла десятки или даже сотни тысяч рублей. Если у клиентов не было средств для внесения оплаты, с ними одновременно заключались кредитные договоры», — рассказали в прокуратуре.

В поле зрения правоохранительных органов медцентр попал в 2019 году. Силовики обнаружили, что у него не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, а его сотрудники, которые проводили обследования, не имели медицинского образования: «Поставленные ими диагнозы являлись вымышленными». Кроме того, оборудование не прошло сертификацию, отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, за время работы с октября 2018 по июль 2019 года организаторы медцентра успели получить не менее 10 млн руб. дохода.

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте