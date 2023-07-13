Сергей Денисенко рассказал следствию, как убивал капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого

Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, рассказал следствию детали совершенного преступления. Видео, на кадрах которого запечатлен момент допроса, опубликовала пресс-служба следственного комитета России.

Мужчина сообщил следователям, что сперва сделал один выстрел, после чего Станислав Ржицкий попытался повернуться и рассмотреть нападавшего. В этот момент злоумышленник выстрелил еще несколько раз из пистолета Макарова. В общей сложности на теле капитана обнаружили четыре огнестрельных ранения.

Видео: пресс-служба следственного комитета России

По решению суда Сергея Денисенко заключили под стражу на время следствия, поскольку подозреваемый может сбежать или выработать иную версию преступления.

Станислав Ржицкий был убит в Краснодаре во время пробежки утром 10 июля. Нападавший скрылся с места преступления. На следующий день в Туапсе задержали подозреваемого Сергея Ржицкого. Мужчина планировал покинуть страну.

Анастасия Донскова

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