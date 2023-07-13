Жителя Новороссийска оштрафовали за публикацию символики террористов в соцсетях

Жителя Новороссийска оштрафовали за публичную демонстрацию символики террористической организации в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Изображение запрещенной в РФ экстремистской ячейки мужчина разместил на личной странице, к которой у пользователей был свободный доступ.

По данным ведомства, незаконные действия 52-летнего новороссийца выявили сотрудники ФСБ вместе с городскими полицейскими. В его отношении составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики).

Анастасия Донскова

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