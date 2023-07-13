Производство на заводе «Сибур-Нефтехим» начали восстанавливать после пожара

На предприятии «Сибур-Нефтехим» начали восстанавливать производство окиси этилена и гликолей, которое было приостановлено после пожара 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство «Сибур-Нефтехима» работают в штатном режиме.
Исследование качества атмосферного воздуха не выявило превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в ближайшей зоне жилой застройки.
Причины пожара выясняются.