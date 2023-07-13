Экс-сотрудник «Газпром газораспределение Ярославль» подозревается в получении взятки

Ярославский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом» в отношении начальника одного из отделов АО «Газпром газораспределение Ярославль». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Региональное ФСБ установило, что 44-летний подозреваемый занимал должность начальника отдела, он готовил и выдавал технические условия на подключение к сетям газораспределения. По версии следствия, в июле 2022 года подозреваемый получил взятку за выдачу технических условий на замену газового оборудования для жилого дома и увеличение объемов потребляемого газа физическому лицу. При этом заявитель имел право получить услугу бесплатно в рамках программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента РФ.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего начальника производственно-технического отдела одного из акционерных обществ Ярославля. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег)»,— сообщили в пресс-службе регионального СК.

Алла Чижова