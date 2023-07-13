В Ярославской области власти планируют уничтожать борщевик на частных участках

В Ярославской области готовится законодательная инициатива об уничтожении борщевика Сосновского на частных участках силами местной власти. Об этом рассказал директор регионального департамента АПК и потребительского рынка Дмитрий Фомин в ходе прямого эфира в «Центре управления регионом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

По словам господина Фомина, в регионе 46% зараженных борщевиком Сосновского территорий приходится на частные земли. Ответственность за уничтожение опасного растения несет владелец земли.

«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой. В случае, если собственник не знает или не имеет возможности обработать свой участок от борщевика, органы местного самоуправления с согласия собственника будут обрабатывать на этом участке борщевик, и после этого владелец оплатит эту историю»,— сказал Дмитрий Фомин.

По словам господина Фомина, на государственной и муниципальной земле борьба с борщевиком ведется, однако она не имеет смысла, если соседние частные участки не будут обработаны.

«Мы помогаем муниципальным образованиям обрабатывать борщевик, они обрабатывают свои муниципальные земли. Мы также перевели никому не принадлежащие участки в введение муниципальных районов, и не разграниченные муниципальные земли тоже муниципальные власти обрабатывают, а придорожную полосу — департамент дорожного хозяйства. А все остальное — это частная земля, и обрабатывать ее от борщевика должны частные лица. Если они не обрабатывают, то это грозит для них штрафными санкциями, повышение налоговой ставки вплоть до изъятия земельного участка»,— пояснил директор департамента АПК.

С сентября 2022 года правительство региона создает цифровую карту пораженных борщевиком территорий, что должно помочь в борьбе с растением.

Алла Чижова