На ремонт пяти бомбоубежищ в Нижнем Новгороде выделили 18 млн рублей

Администрация Московского района ищет подрядчика, который отремонтирует пять бомбоубежищ на улицах Клюева и Гвардейцев. На проведение работ выделили 18,8 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Исполнителя определят по итогам аукционов. В один лот вошли три помещения в домах №1 и №6 на улице Клюева, стоимость работ оценили в 11,2 млн руб. Второй лот включает два укрытия в домах №10 и №12 на улице Гвардейцев, на их ремонт выделили 7,6 млн руб.

Победителя выберут 21 июля. Подрядчику предстоит завершить работы до конца октября.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде насчитывается 496 бомбоубежищ, около 80% из них находятся в плохом состоянии и не готовы принять людей в случае необходимости. В 2023 году мэрия рассчитывает отремонтировать 25 сооружений, на это потребуется 50 млн руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Депутаты пошли в укрытия».

Анастасия Еремина