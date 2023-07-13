Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд с 30 июля

Из Москвы в Крым будет курсировать еще один дополнительный поезд с 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Первый рейс поезда №483/484 состоится 30 июля в 18:30 от станции Керчь — Южная Новый парк. Состав прибудет на Киевский вокзал в Москве через день в 07:47. В обратном направлении поезд отправится уже днем 1 августа.

В состав поезда включены 8 плацкартных вагонов и 4 купейных. Рейсы будут осуществляться в течение летнего сезона. Последнее отправление из Керчи назначено на 31 августа, из Москвы — на 2 сентября.

Анастасия Донскова

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