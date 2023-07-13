Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы ярославской федерации самбо Феоктистова

Рыбинский городской суд Ярославской области удовлетворил ходатайство адвоката бывшего президента Федерации самбо Ярославской области Сергея Феоктистова об условно-досрочном освобождении. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молоток судьи.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Молоток судьи.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Феоктистов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч.3 ст.111 и ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вреда средней тяжести) за избиение в составе группы нескольких человек, в том числе бейсбольными битами и прикладом ружья. Преступление было совершено 28 мая 2016 года в День города Ярославля.

Сергей Феоктистов содержится в исправительной колонии в Рыбинске. Он отбыл более двух третей срока наказания, который истекает 29 ноября 2023 года. Как следует из судебной картотеки, первое ходатайство об УДО защита подала еще в 2021 году. Всего адвокат Феоктистова направил семь ходатайств, шесть из них были либо отклонены, либо возвращены заявителю, а в одном случае сам осужденный отозвал заявление. Отказы были связаны с периодом пребывания подследственного в СИЗО, где администрация зафиксировала 16 нарушений.

В исправительной колонии бывший президент федерации 14 раз (как следует из постановления суда от августа 2022 года) получал поощрения за добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательном мероприятии. Кроме того, он был награжден грамотой за помощь в проведении конкурса «Лучший по профессии слесарь-инструментальщик», имеет благодарственное письмо за помощь в строительстве храма. Между тем в августе 2022 года суд не посчитал эти поощрения достаточными для условно-досрочного освобождения.

Седьмое ходатайство было подано в мае 2023 года, его суд удовлетворил. Постановление суда об УДО пока не вступило в законную силу и не опубликовано.

Антон Голицын