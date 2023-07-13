Жительница Краснодара оказалась подставным директором компании

В отношении жительницы Краснодара, выступившей в качестве подставного директора одной из компаний, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Ростовской таможни.

По данным ведомства, в декабре 2021 года женщина зарегистрировалась в качестве учредителя компании ее мужа. После этого фигурантка дела перерегистрировала предприятие по своему месту жительства. Эти действия жительница Краснодара совершила по просьбе своего супруга, который планировал продажу компании.

«Фактически она не намеревалась осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы»,— говорится в сообщении.

Выявленные сведения стали основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юрлица через подставных лиц). В случае доказательства вины правонарушительницы ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же период.

Анастасия Донскова

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