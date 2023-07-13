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Благоустройство Театральной площади в Анапе завершится в 2024 году

Благоустройство Театральной площади по улице Астраханской в Анапе планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадь обновленной общественной территории составит 8,9 тыс. кв. м. К настоящему времени подрядчик выполнил 15% от общего объема работ.

«На территории модернизируют систему уличного освещения, сделают амфитеатр, навесы для отдыха, зону патио и фонтан, установят современные малые архитектурные формы. Высадят платан, миндаль, ель и гибискус»,— говорится в сообщении.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, общая стоимость работ составляет 165 млн руб.

Анастасия Донскова

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