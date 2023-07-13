Кубанские депутаты попросили правительство РФ увеличить расходы на борьбу с наводнениями

Депутаты Заксобрания Кубани обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой увеличить финансирование на борьбу с наводнениями. Кроме того, как сообщила пресс-служба ЗСК, парламентарии также попросили отменить ограничения по изъятию донного грунта из русел рек в бассейне Черного моря.

Кубанские депутаты отметили, что среди регионов юга России именно в Краснодарском крае наиболее высоки риски наводнений и велики масштабы их последствий. Они напомнили сразу о нескольких крупных ЧП, произошедших в регионе за последнее время, когда в Сочи и Туапсинском районе оказались разрушены трассы, подтоплены сотни домов и десятки социально значимых объектов, тысячи людей оставались без электричества.

По словам депутатов, во многом такая ситуация наблюдается из-за неудовлетворительного состояния территорий, примыкающих к руслам рек,— из-за чего снижается их пропускная способность.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что периодически проходящие наводнения в горной и предгорной полосе Краснодарского края несут серьезный экономический ущерб, угрожают жизни и здоровью людей.

«Мы должны принимать все возможные меры для того, чтобы вероятность таких событий была сведена к минимуму. Противопаводковые мероприятия должны быть системными, их необходимо вести планомерно и на научной основе, и в таком сложном вопросе нам не обойтись без помощи федерального центра»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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