В Липецкой области многодетным семьям компенсируют 50% стоимости обучения детей в колледжах

Половину стоимости обучения компенсируют многодетным семьям, чьи дети поступили на платное отделение в учреждение среднего профессионального образования в Липецкой области. Такое решение принял облсовет на внеочередной сессии 13 июля. С инициативой выступил губернатор Игорь Артамонов.

Уточняется, что договор должен быть заключен на получение профессии по «наиболее востребованным в регионе специальностям». Их перечень ежегодно будет определять региональное управление социальной политики на основе анализа рынка вакансий.

В 2023 году мерой поддержки смогут воспользоваться 200 семей. На эти цели из регионального бюджета выделят 6 млн руб.

Алина Морозова

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