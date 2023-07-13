В Севастополе похоронили погибшего на СВО старшего матроса

В Севастополе прошли похороны старшего матроса Евгения Неминущего, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военнослужащий родился в 1992 году в Севастополе. В 1994 году его семья переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где он закончил школу. Евгений пошел по стопам отца и после срочной службы заключил в 2013 году контракт, по которому служил в одной из воинских частей Северного флота.

В 2023 году он добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Он погиб в селе Дубово-Василевка Артемовского района ДНР. Его решили похоронить в Севастополе, поскольку там живет его отец.

Татьяна Ручкина

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