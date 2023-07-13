В Сочи начали проверку по факту погрома в бургерной

В Сочи начали проверку по факту беспорядков, которые устроил неизвестный мужчина в одном из ресторанов сети быстрого питания «Бургер Кинг» на улице Навагинской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел вечером 12 июля. В бургерную пришел мужчина, начал громко кричать, пугать посетителей и прохожих. После этого нарушитель общественного порядка сломал композицию у входной арки в заведение и скрылся.

Анастасия Донскова

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