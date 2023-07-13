В Феодосии завели дело о покушении на убийство после подрыва мопеда во дворе многоэтажки

В Феодосии возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц общеопасным способом при подрыве мопеда, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

12 июля около 19 часов у седьмого подъезда многоэтажки на улице Земская,18 сдетонировало взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. Их госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На месте продолжает работать специально созданная группа, в которую входят наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, в том числе – управления по расследованию особо важных дел. Они проводят дополнительные осмотры территории, устанавливают владельца мопеда и лиц, причастных к преступлению, и их мотивы.

Блогер Александр Талипов сообщал, что в многоэтажке от взрыва вылетели окна. Силу взрыва зафиксировала камера, установленная в подъезде.

Татьяна Ручкина

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