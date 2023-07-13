В Ярославле горел 9-этажный строящийся дом

В Дзержинском районе Ярославля произошел пожар в строящемся 9-этажном доме в ЖК «Волга-LIFE резиденции», сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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По данным регионального ведомства, сообщение о пожаре поступило в 9:06 13 июля. В одной из квартир на первом этаже загорелся утеплитель. Пожар тушили 20 человек личного состава и 5 единиц техники. На первых двух этажах было сильное задымление. В 10:26 была объявлена ликвидация на площади 70 кв.м.

В МЧС подчеркнули, что при пожаре никто не пострадал, так как в здании не обнаружили людей. В момент возгорания строительные работы не велись.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе. «Ъ-Ярославль» сообщал о пожаре в строящемся доме на улице Красноборской, в здании также горел утеплитель.

Алла Чижова